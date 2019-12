Osmaniye'de AFAD gönüllüleri buluştu - Son Dakika

Osmaniye'de AFAD İl Müdürlüğü tarafından "AFAD Gönüllüleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.



Vali Ömer Faruk Coşkun, öğretmen evinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, AFAD gönüllülerinin kurum çalışmalarına büyük güç kattığını belirtti.



Kamu kurum ve kuruluşlarındaki gönüllülerin AFAD İl Müdürlüğü çalışmalarına katılmaları esnasında idari izinli sayılmalarıyla ilgili çalışma yapıldığını ifade eden Coşkun, şunları söyledi:

"Afetlerin ne zaman nerde olacağı konusunda bir öngörü olmadığını her zaman söylüyoruz. Bizler bu anlamda afetlere her an hazır olmamız lazım. AFAD gönüllülerin de bu çalışmalarda yer alması mutlaka bizlere güç katacaktır. Özellikle bu konuyla ilgili ileri düzeyde olan ülkelerde AFAD gönüllüsü sayılarının fazla olduğunu görüyoruz. Bizler de kentimizde ve ülkemizde bu noktada çalışmalara ağırlık verilmeye başlandı. "

AFAD İl Müdürü Serhat Bulut da kentte AFAD gönüllüsü olmak isteyen 160 kişinin olduğunu belirtti.