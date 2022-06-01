AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor - Son Dakika
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AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor

01.06.2022 16:29

Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Düziçi'nde AFAD gönüllülerine eğitim verilmeye başlandı AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD gönüllerine yönelik psikososyal destek, AFAD farkındalık, arama kurtarma, ve ilk yardım eğitim...

Osmaniye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince Düziçi'nde AFAD gönüllülerine eğitim verilmeye başlandı

AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, AFAD gönüllerine yönelik psikososyal destek, AFAD farkındalık, arama kurtarma, ve ilk yardım eğitim verileceğini ve her bir gönüllüyü AFAD destek görevlisi yapmayı planladıklarını söyledi.

Bulut, eğitim kapsamında Osmaniye merkezde 120, Kadirli'de 78 ve Düziçi'nde 22 kişiye eğitim vermeyi hedeflediklerini ifade etti.

AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor
AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor
AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor
AFAD gönüllülerine eğitim veriliyor

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Kaynak: AA

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