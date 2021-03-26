Osmaniye'de Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan denetimler sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye girdiği tespit edilen Afgan uyruklu 4 mülteci yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçmenlere yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında bir otobüs firması tarafından otogar kavşağında bırakılan Afgan uyruklu 4 mültecinin peşine düşen ekipler 40 saatlik kamera görüntüleri izleyerek şahıslar tespit etti.

Yakalanan şahısların resmi makamlarca verilen kimlik belgesi olmadığı anlaşılırken düzensiz göçmen kaçakçılarına Van'da kişi başı bin dolar vererek İran üzerinden Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. Afgan uyruklu şahıslar hakkında 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı. İl Göç İdaresine teslim edilen şahısların idari işlemlerinin tamamlanmasın ardından sınır dışı edilmek üzere Hatay Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. - OSMANİYE