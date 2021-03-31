Osmaniye'de Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

OSMANİYE'de polisin otogar ve çevresinde yaptığı uygulamada Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yaklaşık 10 gün önce, İran sınırından kaçakçılara kişi başı 1000 dolar vererek, Van üzerinden ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, otogar çevresinde göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, durumlarından şüphelenilen Afganistan uyruklu 4 kişinin, resmi makamlarca verilen kimlik belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Yapılan görüşmede göçmenlerin, İran üzerinden yaklaşık 10 gün önce yaya olarak Van'a geldikleri kaçakçılara kişi başı 1000 dolar vererek, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptıkları öğrenildi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde yapılan parmak izi kontrolünde kimlik kayıt bilgileri çıkmayan Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere Malatya Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.