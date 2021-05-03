OSMANİYE'DE AFGANİSTAN UYRUKLU 9 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de polisin yaptığı uygulamada, 3 araçta Afganistan uyruklu 9 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin, insan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek, sahte belgelerle ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, D-400 karayolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yaptı. Ekipler, şüphe üzerine 2 otobüs ve bir taksiyi durdurularak kimlik kontrolü yaptı. Kontrollerde Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 9 kişinin ülkeye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan araç şoförleri A.E., Ö.S. ve E.K. hakkında 'Göçmen Kaçakçılığı' suçunda işlem başlatıldı.

Türkiye'ye İran üzerinden gelip, sınırdan kaçakçılara kişi başı 2 bin dolar vererek illegal giriş yapan kaçaklar ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.