Osmaniye'de ağılda çıkan yangında 26 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de ağılda çıkan yangında 26 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Osmaniye'de ağılda çıkan yangında 26 küçükbaş hayvan telef oldu

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 14 koyun ve 12 kuzu telef oldu.

Osmaniye'de ağılda çıkan yangında 26 küçükbaş hayvan telef oldu, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir ağılda çıkan yangında 14 koyun ve 12 kuzu telef oldu.

Çiğdemli köyünde besici 6 çocuk babası Hacı Kedi'ye ait ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ağılda bulunan 14 koyun ve 12 kuzu yanarak telef oldu, 13 koyun yaralandı.

Kedi, gazetecilere, hayvanlarının tek geçim kaynağı olduğunu belirterek eşi Fatma Kedi'yle gözyaşı döktü.

Yangının hayvanlara yem almak için evden ayrıldığı sırada çıktığını anlatan Kedi, "Yangını duyunca hemen eve geri geldim. Her yer alev içinde. Onlara baktığım kadar kendime bakmıyordum. Önce onların karnını doyuruyorum. Hayvanlarımı çok seviyordum. 6 çocuğum var. Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz." diye konuştu.

Fatma Kedi de eşinin hayvanları borçlanarak aldığını dile getirerek yetkililerden yardım istediklerini kaydetti.

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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