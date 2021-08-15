Osmaniye'de ağzı bağlı poşette bulunan kedi yavrusu tedaviye alındı - Son Dakika

Osmaniye'de, konulduğu poşetin ağzı bağlanıp çalılıklara atılan kedi yavrusu tedaviye alındı.

Karaçay Mahallesi'nde çalılıklardan kedi sesi geldiğini duyanlar, bölgede arama yaptı.

Ağzı bağlı poşetin içinde kedi yavrusunu fark edenler, durumu Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi veteriner hekim Ali Laçinbaba'ya bildirdi.

Laçinbaba, teslim adlığı kedinin tedavisine başladı. Durumu iyi olan kedi yavrusunun bir süre gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Laçinbaba, kedinin havasız ve susuz kaldığını belirterek, "Bu yavruyu poşet içerisine bağlayıp atmışlar. Çocuklar okuldan gelirken, çalılıklardan bir ses duymuşlar ve ardından poşeti fark etmişler. Poşetin içerisinden çıkartıldığında kedi, kan ter içerisindeydi. Bu canlıların ter bezi yok ve bu kedimizin de kan ter içinde kalmasının tek sebebi saatlerce 40 derece sıcaklıkta nefes yoluyla kapalı alana maruz kalması. Allah'tan çok uzun bir süre poşet içerisinde kalmamış, çok şükür kurtardık." diye konuştu.

Laçinbaba, sağlık durumu iyi olan kedi yavrusunu sahiplendireceklerini sözlerine ekledi.