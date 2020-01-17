Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı - Son Dakika
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Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı

6 saat önce

Osmaniye'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı, System.String[]

Osmaniye'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Dereli köyünde, Mehmet Kara'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

1000 saman balyası yanarken, ahırdaki 5 büyük ve küçükbaş hayvanda ufak yanıklar oluştu.

Mehmet Kara, Osmaniye, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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