Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Osmaniye'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Dereli köyünde, Mehmet Kara'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

1000 saman balyası yanarken, ahırdaki 5 büyük ve küçükbaş hayvanda ufak yanıklar oluştu.