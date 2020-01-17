Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı - Son Dakika

Osmaniye'de ahır yangını hasara yol açtı
6 saat önce
Osmaniye'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:32 Kaynak: AA
Osmaniye'de ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Dereli köyünde, Mehmet Kara'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.
1000 saman balyası yanarken, ahırdaki 5 büyük ve küçükbaş hayvanda ufak yanıklar oluştu.
Son Dakika Rahşan Ecevit'in vefatı sonrası siyaset dünyasından taziye mesajları yağdı Niğde'de zincirleme trafik kazası! 2 ölü, 8 yaralı EGM'nin Siber Operasyon Merkezi'ni açan Bakan Soylu: Artık daha huzurluyum Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti