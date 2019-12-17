Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 'Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele' toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı

6 saat önce

Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.

Osmaniye'de

Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında Valilik Rahime Hatun Salonunda düzenlenen toplantıda aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanındaki veriler değerlendirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

"Toplantıda, şiddet önleme merkezine polis irtibat görevlisi görevlendirilmesi, risk düzeyi yüksek olayların muhakkak sosyal, psikolojik, ekonomik yönleri ile incelenmesi, olayların meydana geldiği andan itibaren takip edilmesi için sistem geliştirilmesi, şüphelilerle ilgili önleyici destek hizmetlerinin uygulanması, etkinliğinin arttırılması ve takibinin yapılması, kadına yönelik şiddetle ilgili mücadelede sadece polisiye tedbirlerin yeterli olmadığı, diğer kurumların sürece dahil olması için yapılması gereken çalışmaların planlanması, bu hususların ilimizde ve ilçelerimizde eylem planı haline getirilmesi gibi birçok konuda çalışma yapılmıştır. Bakanlıklarımızın ortaya koyduğu seferberlikte illerimizin de üzerilerine düşen sorumlulukları gecikmeksizin gerçekleştirmeleri için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır."

Açıklamada ayrıca, ilçelerde de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapılacağı bildirildi.

Faruk Coşkun, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın
Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Kontrolden çıkarak 200 metre sürüklenen lüks otomobilde araç sürücüsü kurtuldu, 2 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:06 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 18 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
23:04 Doğa Koleji öğretmenlerine velilerden destek - Son Dakika
23:04 Eski eşini hastanede bıçaklayan koca hakim karşısına çıktı - Son Dakika
23:02 Katar'ın İstanbul Başkonsolosundan "birbirimizi güçlendiriyoruz" mesajı - Son Dakika
23:01 Yılbaşı süslemesi çalışmasında kullanılan vinç devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
22:05 Son Dakika: Dışişleri'nden ABD Senatosu'nun Türkiye'ye yaptırım kararına tepki: Gerekli tedbirler alınacak - Son Dakika
21:25 Pansiyonda kalan çok sayıda lise öğrencisi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 23:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]