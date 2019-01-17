Osmaniye'de "Ailemle Öğreniyorum Projesi"

OSMANİYE (AA) – Osmaniye
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen "Ailemle Öğreniyorum Projesi"nin kapanış programı düzenlendi.
İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, projeyle ailelerin çocuklarıyla zaman geçirmeleri, aile bağlarının güçlenmesi, sağlıklı bireyler ve toplum oluşması, yeteneklerin keşfedilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Çocukların üç ay boyunca aileleriyle çeşitli etkinliklere katıldığını ifade eden Loğoğlu, "Projemiz üç ay boyunca Osmaniye Gençlik Merkezinde uygulanırken aileler, çocukları ile spor, müzik, drama, el sanatları, akıl ve zeka oyunları, dini ilimler, görsel sanatlar atölyelerinde resim, ebru, ahşap boyama, işaret dili, halk oyunları gibi etkinlikler yapma imkanı buldu." dedi.
Herkesin spor yapabilmesi için bütün tesislerinin herkese açık olduğunu aktaran Loğoğlu, "Geleceğin güçlü Türkiye
'sinin inşasında rol alacak gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, milletini seven bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz. Bu zahmetli ancak sonu rahmet olan mücadelede ailelerin de çok önemli rolü ve görevi olduğunu, onlara da çok büyük sorumluluklar düştüğünü biliyoruz. Bu anlamda projemiz büyük önem taşıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.