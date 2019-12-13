Osmaniye'de, "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de, 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği - Son Dakika

Osmaniye'de, "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği

6 saat önce

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.

Osmaniye'de,

AK Parti Osmaniye Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği düzenlendi.


Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılara kadınların yerli ürünlerden hazırladığı yemekler ikram edildi.


AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Meryem İci, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür etti.


AK Parti öncesinde kadınların temsil kabiliyetinin yüzde 4 olduğunu, partilerinin iktidarında bunun yüzde 18'e yükseldiğini ifade eden İci, şöyle konuştu:

"Bu yükseliş partimizin ve kadın kollarımızın yapmış olduğu etkinliklerin ne kadar yerinde olduğunu göstermektedir. Bu gibi faaliyetlerimizin artarak devam edebilmesi için devletimize, milletimize, Cumhurbaşkanımıza sonuna kadar inanıyoruz, güveniyoruz. Devletimizin, dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Bu anlamda Cumhurbaşkanımızın da temas ettiği gibi evinde, bütün gönlünü, sevgisini, yüreğini koyduğu emeğiyle var olan kadınlarımızı, sosyal hayata adapte etme ve ekonomik kalkınmalarını sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerimize devam edeceğiz."

AK Parti, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş
Tolga Karel'den "Neden yabancı ülkeye gittin" diyen kadın takipçisine cevap: Senin gibi sığır düşüncelilerden uzaklaşmak için Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar

Son Dakika Haberleri
19:10 NATO'nun 70. yıl kutlamalarında Stoltenberg çalışanlara yemek servis etti - Son Dakika
19:10 Gençlerle huzurevi sakinleri "Mektubunuz var" projesinde buluştu - Son Dakika
19:09 HDP mitingine saldırı davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
19:08 Tepki gören görüntülerin çekildiği bakım evi hakkında soruşturma - Son Dakika
19:06 Sibel Köse'yi bacağından eden eşe, 2 suçtan 10 ay hapis - Son Dakika
18:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmam Hatip Lisesi öğrencilerine mesaj - Son Dakika
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 19:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de, "AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]