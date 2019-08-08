Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Ak Navruz" bitkisi koruma eylem planı toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Osmaniye'de "Ak Navruz" bitkisi koruma eylem planı toplantısı

1 saat önce

Osmaniye'de "Ak Navruz" bitkisinin korunması için hazırlanan eylem planıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Osmaniye'de
Osmaniye'de "Ak Navruz" bitkisinin korunması için hazırlanan eylem planıyla ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7. Bölge Müdür Yardımcısı Faruk Atmaca, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, toplantının Osmaniye'ye ait bir endemik alt tür olan "Ak Navruz" bitkisinin korunması ve devamlılığının sağlanması için yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.
Proje Direktörü Haydar Karacan da hazırlanan projenin 25 Mart 2019 tarihinde başladığını ve 20 Ekim'de tamamlanacağını aktardı.

Toplantıya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Albay Tamer Bilacan ve ilgili kurum personeli ve köy muhtarları katıldı.
Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkan Yüce, "Cumhurbaşkanımızın imzasıyla beraber inşallah Fidan A.Ş. kurulmuş olacak"
Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı Sigaraya zam gelince sigara bırakma hattında yoğunluk oluştu Çavuşoğlu: Güvenli Bölge'nin Münbiç yol haritasına dönüşmesine müsaade etmeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 19:13:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de "Ak Navruz" bitkisi koruma eylem planı toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]