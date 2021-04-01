Osmaniye'de "Akıllı Tarım Kampı"yla gençlere tarım teknolojileri ve uygulamaları aktarıldı - Son Dakika

Osmaniye'de "Akıllı Tarım Kampı"yla gençlere tarım teknolojileri ve uygulamaları aktarıldı

Tarım ve Kredi Kooperatiflerince Osmaniye'de düzenlenen Akıllı Tarım Kampı'nda gençlere gelişen tarım teknolojileri ve uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi.

Tarım ve Kredi Kooperatiflerince Osmaniye'de düzenlenen Akıllı Tarım Kampı'nda gençlere gelişen tarım teknolojileri ve uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgiler verildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı yerlerinden 60 genç katıldı. Kampta gençlere, kodlama ve tarım teknolojileri, hassas tarım uygulamaları, zirai insansız hava aracı etkinlikleri ve uzay-tarım ilişkili astronomi eğitimleri verildi. Proje koordinatörü Furkan Özdemir, bugünün gençlerinin yarının tarım politikalarını yönlendirecek büyükleri olduğuna inandıklarını belirtti.

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