Osmaniye'de akrabalar arasında kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tufanpaşa Mahallesi'nde, Kadir C. ile oğlu Batuhan C, akrabaları Fahri B'ye ait iş yerine gitti.

Akrabalar arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

İş yeri dışında da süren kavgada taraflar birbirlerine kesici aletlerle saldırdı.

Yaralan Fahri B, Kadir C. ve Batuhan C, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İlçedeki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen yaralı Kadir C, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, tarafların birbirine saldırması ve olay yerine polis ile sağlık ekiplerin gelmesi güvenlik kamerasına yansıdı.