Osmaniye'de akrabalarından birini öldüren, diğerini yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesi ve oğlunun da yaralanması olayına ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Dün, Tufanpaşa Mahallesi'nde çıkan kavgada akrabası Kadir C'yi öldürdüğü, oğlu Batuhan C'yi de yaraladığı iddia edilen Fahri B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Fahri B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan ilçedeki bir okulda matematik öğretmeni olduğu öğrenilen Kadir C. yapılan otopsinin ardından Kadirli Tapu Tepesi Mezarlığında toprağa verildi.