Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 aracın aküsünü çalan şüpheli yakalandı.

Osmaniye'de akü hırsızı yakalandı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 7 aracın aküsünü çalan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) dedektifleri ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, hırsızlık olaylarına karşı yürütülen çalışmada bir kişiyi Kadirli Organize Sanayi Bölgesinden otodan hırsızlık yaptığı esnada yakaladı. Gözaltına alınan İ.O. ile ilgili JASAT ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelinin daha önceden Organize Sanayi Bölgesi park alanlarında bulunan 7 ayrı aracın akülerini çalarak hurdacılara sattığı tespit edildi. Bulunan aküler sahiplerine teslim edildi.


Jandarmada ifadesi alınan İ.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:07 Kaynak: İHA
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