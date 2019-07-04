Osmaniye'de Amanos Dağları'nda orman yangını
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OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'de Amanos Dağları'nda çıkan yangında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarara gördü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 08:34 Kaynak: İHA
OSMANİYE (İHA) – Osmaniye
'de Amanos Dağları
'nda çıkan yangında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarara gördü.
Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nın Zorkun Yaylası Karaçay
mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına bölgenin çok sarp olması ve karayolunun bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemedi. Yangına Adana
Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 adet yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Yangının büyümemesi maksadıyla Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 100 personel de arazide tedbir aldı. Yangın söndürme helikopterlerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor. - OSMANİYE
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