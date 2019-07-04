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Osmaniye'de Amanos dağlarında orman yangını

1 saat önce

Osmaniye'de Amanos dağlarında orman yangını Amanos dağlarında 4 hektarlık kızılçam ormanı yandıOSMANİYE - Osmaniye'de Amanos dağlarının Zorkun yaylası Karaçay mevkiinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü.

Osmaniye'de Amanos dağlarında orman yangını
Amanos dağlarında 4 hektarlık kızılçam ormanı yandı
OSMANİYE - Osmaniye'de Amanos dağlarının Zorkun yaylası Karaçay mevkiinde çıkan orman yangınında 4 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Osmaniye'de Karaçay şelalesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen orman yangınına bölgenin çok sarp olması ve karayolunun bulunmaması nedeniyle karadan müdahale edilemedi. Karadan müdahale edilemeyen orman yangını için Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 adet yangın söndürme helikopteri havadan müdahale etti. Yangının büyümemesi maksadıyla Osmaniye Orman işletme müdürlüğüne bağlı 15 arazöz ve 100 personel de arazide tedbir aldı. Yangın söndürme helikopterlerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. 4 hektarlık kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
Osmaniye'de Amanos dağlarında orman yangını
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:20 Kaynak: İHA
Osmaniye, Karaçay, 3. Sayfa
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