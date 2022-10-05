Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye 'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hasan Sevinç, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

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