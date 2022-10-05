Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika
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Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

05.10.2022 12:28
Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Osmaniye'de, Amanos Dağlarında terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınakta patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Çalışmada, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tesit edilen sığınakta patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, patlayıcı imha edildi.

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Kaynak: AA

Hasan Sevinç, Osmaniye, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amanoslarda PKK'nın kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

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