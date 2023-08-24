Osmaniye'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı

Osmaniye\'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı
Son Güncelleme: 24.08.2023 22:36

Osmaniye'de meydana gelen kazada, ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada sıkışan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolu, Cevdetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, karşı yönden gelen ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de ambulans ile otomobil çarpıştı! 3 ölü, 3 yaralı

OTOMOBİLDEKİ 3'ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

Jandarma, Osmaniye, Kaza, Jandarma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
22:08 Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı
22:04 Son Dakika: Kara Kartal avantajı kaptı! Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Dinamo Kiev'i 3-2 yendi
21:54 Fenerbahçe, Twente'yi 5-1 mağlup ederek Konferans Ligi'nde tur kapısını ardına kadar araladı
21:17 ''Suriyeliyim'' diyerek çektiği video infial yarattı! Gerçek çok başka çıktı
21:12 Sen ne yaptın Oosterwolde! Metrelerce uzaktan kafayla ağları buldu
21:04 Kibariye, sahneden Erdoğan çiftine hitap etti: Götürdük malları valla
20:21 Wagner liderinin öldüğü uçaktaki hostesin son telefon konuşması ortaya çıktı: Acil ve gizemli onarımlar yapılıyor
20:07 Tribünde sürpriz anons! Altay Bayındır, Twente maçı öncesi Fenerbahçe'ye veda etti
19:11 Son Dakika! Putin'den Wagner lideri Prigojin'in ölümünün ardından ilk sözler: Hayatında ciddi hataları vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2023 22:41:40. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de Ambulans ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement