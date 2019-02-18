Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Grup Müsabakaları
1 saat önce
Osmaniye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakaları sona erdi.
Osmaniye'de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi masa tenisi grup müsabakaları sona erdi.
Tosyalı Spor Salonu'nda iki gün süren müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman'dan 90 sporcu katıldı.
Müsabakalar sonucunda erkeklerde birinciliği Adana, ikinciliği Antalya, üçüncülüğü ise Isparta takımı kazanırken, kızlarda birinci Adana, ikinci Antalya, üçüncü ise Hatay takımı oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:33 Kaynak: AA
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