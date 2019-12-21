Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı - Son Dakika Spor

Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı

6 saat önce

Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı.

Osmaniye'de, ANALİG yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı, System.String[]

Osmaniye'de Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) kapsamında, yıldızlar basketbol grup müsabakaları başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı açıklamada, basketbol grup müsabakalarına 9 ilden 18 takımın katıldığını belirtti.

Potada 200 sporcunun mücadele edeceğini aktaran Loğoğlu, "Müsabakalara Osmaniye, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş ve Karaman'dan 9 kız ve 9 erkek takımı katılıyor. Sporda sürdürülebilir başarı için üretken ve başarılı nesillerin büyük önemi vardır. ANALİG bu doğrultuda başarıyla uygulanıyor." diye konuştu.

basketbol, Osmaniye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:32 Kaynak: AA
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