Anaokulu öğrencileri Kovid-19'la mücadele için farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir grup anaokulu öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) le mücadeleye dikkat çekmek için hazırlanan büyük Osmaniye haritasını mavi renge boyadı, vatandaşlara maske ve mavi renkli balon dağıttı.

Kadirli Şehit Polis Emre Yalçın Anaokulu öğrencileri, "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Osmaniye'de Kovid-19'la mücadeleye dikkat çekmek için bir dizi etkinlik düzenledi.

Hazırlanan büyük Osmaniye ili haritasını hep birlikte mavi renge boyayan öğrenciler, vatandaş ve sürücülere mavi renkli balon ve maske hediye etti.

Okul müdürü Yusuf Hazır, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüs risk haritasında "kırmızı" renkte olan Osmaniye'nin maviye dönmesi için öğrencilerle "Osmaniye'm mavi olsun" adlı farkındalık çalışması projesi başlattıklarını belirterek, projeye destek verilmesi çağrısında bulundu.

Annesi sağlık çalışanı olan anaokulu öğrencisi Çağan Eymen Daniş ise "Annem filyasyon ekibinde çalışıyor. Babam da polis memuru. Herkes maske taksın, elini yıkasın, mesafeli olsun. Ailemi özledim. Osmaniye'miz mavi olsun." diye konuştu.

Etkinlik sonunda okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler, "Sağlıklı bir yaşam için Osmaniye mavi olsun" sloganı atarak, ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar.