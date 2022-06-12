İhbar üzerine bölgeye Osmaniye, Düziçi ve diğer ilçelerden itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler sevk edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye'de anız yangının sıçradığı 40 dekar ekili alan zarar gördü - Son Dakika

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