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Osmaniye'de Annenin Cenazesini Kaçıran Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de Annenin Cenazesini Kaçıran Şahıs Adıyaman'da Yakalandı

Osmaniye\'de Annenin Cenazesini Kaçıran Şahıs Adıyaman\'da Yakalandı
10.11.2023 15:44  - Güncelleme: 15:46

Osmaniye'de annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçıran şahıs, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yakalandı. Şahsın psikolojik sorunları olduğu ve ailesiyle sorunları olduğu için cenaze aracını kaçırdığı belirtildi.

Osmaniye'de içinde annesinin cenazesinin bulunduğu cenaze aracını kaçıran şahıs, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yakalandı.

Osmaniye Asri Mezarlıkta defnedilmek için bekletilen Hacer K.'nin cenazesinin bulunduğu cenaze aracı oğlu tarafından kaçırıldı.

Anahtarı üzerinde bulunan cenaze aracına binen ve mezarlıktan kaçıran şahıs, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çağlayancerit Yol ayrımına kadar geldi. Polis ve jandarma ekipleri aracı yakalamak için harekete geçti. Tekeri patlayan ve yolda kaza yapan minibüs Çağlayancerit Yol ayrımında jandarma tarafından durduruldu. Kaçırılan cenaze aracının içinde cenaze olup olmadığıyla ilgili inceleme yapmak için jandarma geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Ekipler cenaze aracından cenazeyi çıkartmak için çalışma başlattı.

İsmi öğrenilemeyen şahsın psikolojik sorunları olduğu, ailesinden bazılarıyla sorunları olduğu için cenazenin içinde bulunduğu aracı kaçırdığı öğrenildi - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de Annenin Cenazesini Kaçıran Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de Annenin Cenazesini Kaçıran Şahıs Adıyaman'da Yakalandı - Son Dakika
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