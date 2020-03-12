Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Yerel Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü - Son Dakika

Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü

6 saat önce

Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü Osmaniye'de bir apart'ta çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.

Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü

OSMANİYE - Osmaniye'de bir apart'ta çıkan yangında bir kişi yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 02.00 sıralarında, Fakıuşağı Mahallesi 45012 sokakta bulunan beş katlı binanın beşinci katında yangın çıktı. N.U. kaldığı daire henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Daireden dışarı çıkamayan N.U. yanarak can verdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. N.U.'nun cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Osmaniye'de apart yangını: 1 ölü

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:24 Kaynak: İHA
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