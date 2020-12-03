Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

03.12.2020 00:28
Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu, System.String[]

OSMANİYE'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.

OSMANİYE'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.

Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi.Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.


Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu

Apartman, Kız, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu - Son Dakika


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