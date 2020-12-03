Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de, apartman girişine terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu
03.12.2020 00:28
OSMANİYE'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.
OSMANİYE'de, bir apartmanın girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek bulundu.
Olay, gece saatlerinde merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Dışarıdan bebek ağlaması duyan vatandaşlar, evlerinden çıktıklarında apartman girişine terk edilmiş 1 aylık kız bebek ile karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen bebek, muayenesinin ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli memurlara teslim edildi.Bebeği terk eden kişiyi tespit etmek için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
Son Dakika Başakşehirli İrfan Can, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapan 4. Türk futbolcu oldu Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Son Dakika: Başakşehir, Leipzig'e Sörloth'un son dakika golüyle 4-3 mağlup oldu Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu Ekrem İmamoğlu, canlı yayında suikast iddialarına ilişkin konuştu: 'Ne oluyor?' dedim ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD'den Atlantik'te Rusya'ya karşı donanma hamlesi! Dünyanın en büyük askeri deniz üssü harekete geçiyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor