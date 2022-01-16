Osmaniye'de apartmandan ayakkabı çalan 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmandan 8 çift ayakkabı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Apartmanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği 4 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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