Osmaniye'de apartmandan bisiklet çaldığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir apartmandan bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından M.C.G. (16) olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Öte yandan, bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Apartmandan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika