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Osmaniye'de apartmandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de apartmandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

05.02.2022 11:57
Osmaniye'de apartmandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Osmaniye'de bir apartmanın bodrumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Osmaniye'de bir apartmanın bodrumundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki binanın bodrumundan 4 alüminyum çerçeve çalınmasıyla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin benzer suçlardan 39 kaydı olan B.K. (21) ve 28 suç kaydı bulunan E.C.K. (16) olduğunu belirledi.

Adreslerinde düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılardan B.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, E.C.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Apartmanın güvenlik kamerasına, hırsızlık zanlıların çaldıkları alüminyum çerçeveleri kamyonete yükledikleri anlar yansıdı.

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Hırsızlık Büro Amirliği, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de apartmandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de apartmandan hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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