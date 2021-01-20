Osmaniye'de apartmanlardan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Osmaniye'de bir şüphelinin apartmanlardan bisiklet çalması güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte bisiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlının M.Ç. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlının apartmanlardan bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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