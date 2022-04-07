Osmaniye'de araçlarında eroin bulunan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de, araçlarında 70 gram eroin ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında şüpheliler Y.S. ve K.K'nin bulunduğu aracı durdurup arama yaptı.
Araçta 70 gram eroin bulundu, iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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