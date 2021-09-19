Osmaniye'de aranan 2 zanlı ile cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de, silahla yaralama suçundan aranan 2 zanlı ile cezaevi firarisi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silahla yaralama suçundan aranan E.S ve A.B'yi, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 61,6 gram metamfetamin, 2 gram sentetik uyuşturucu, 1,6 gram esrar ile 16 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Öte yandan, hakkında 6 ayrı suçtan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan B.E, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.