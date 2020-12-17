Osmaniye'de aranan 4 kişi uygulamada yakalandı - Son Dakika

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçenin değişik noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda aranan 4 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede huzur ve güvenin tesisi için belirli noktalarda uygulama yaptı. Yapılan GBT sorgularında çeşitli suçlardan aranması olan 4 şahıs yakalanırken 10 kişiye adli işlem, 51 kişiye 160 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri, üst ve araç aramalarında da 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 409 fişek, 11 gram kannabionid ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi. - OSMANİYE