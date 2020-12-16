Osmaniye'de aranan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenin tesisi için belirli noktalarda uygulama yaptı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalanırken, 10 kişiye adli işlem, 51 kişiye 160 bin 650 lira idari para cezası kesildi.

İş yeri, üst ve araç aramalarında da 4 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 409 fişek, 11 gram kannabionid ile 2,5 gram metamfetamin ele geçirildi.