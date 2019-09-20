Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı
1 saat önce
Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda haklarında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, yağma ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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