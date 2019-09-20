Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı
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Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı

1 saat önce

Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı, System.String[]

Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda haklarında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, yağma ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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