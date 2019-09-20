Osmaniye'de aranan 6 kişi yakalandı

Osmaniye'de haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda haklarında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, yağma ve diğer suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 6 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.