Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı

01.04.2022 08:40
Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay yıl hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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