Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı

16.04.2022 09:14
Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önceden 13 suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay yıl hapis cezasıyla aranan S.A. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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Hisarcık, Osmaniye, Jandarma, Kadirli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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