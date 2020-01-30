Osmaniye'de aranan kadın hırsız sahte kimlikle Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de aranan kadın hırsız sahte kimlikle Kahramanmaraş'ta yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de aranan kadın hırsız sahte kimlikle Kahramanmaraş'ta yakalandı

6 saat önce

Osmaniye'de çok sayıda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Osmaniye'de çok sayıda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan kadın, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sahte kimlikle yakalandı.

Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Yapılan incelemede sahte kimlik kullandığı belirlenen kadının, İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan detaylı parmak izi sorgulamasında kadının N.Y. (22) olduğu belirlendi.

Şüphelinin, Osmaniye'de 15 ikametten ve biri de açıktan olmak üzere 16 hırsızlıktan kaydı olduğu, hakkında 4 ayrı yakalama kararı ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın tutuklandı.

Osmaniye'de aranan kadın hırsız sahte kimlikle Kahramanmaraş'ta yakalandı

Kahramanmaraş, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:47 Kaynak: AA
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