Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu - Son Dakika

Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu

6 saat önce

Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu, System.String[]

Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
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