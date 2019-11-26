Osmaniye'de arananlara 'droneli' şafak operasyonu
6 saat önce
Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:47 Kaynak: İHA
Osmaniye'de haklarında arama kararı bulunan 7 kişi şafak vakti düzenlenen operasyonla yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, UYAP Bilişim Sisteminde aranması olan şahıslara yönelik il merkezi ve ilçelerde şafak vakti 55 adrese operasyon düzenledi. Özel harekat ve drone destekli gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 kişi adli işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. - OSMANİYE
Uluslararası sigorta şirketlerini dolandıran çete çökertildi Deniz Seki'nin erkek kardeşi beyin kanaması geçirdi 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi