Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mecidiye köyünde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma kavgaya dönüştü.


Silahların kullanıldığı kavgada Halit M.K, Tarık G, Muhammed G. ve O.P. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarık G. hayatını kaybetti.

Durumlarının ağır olduğu öğrenilen Halit M.K. ve Muhammed G. Osmaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye, Mecidiye, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 63'e yükseldi
İstanbul'da vahşet! Sevgilisini taciz eden komşusunu öldürüp bahçeye gömdüğünü itiraf etti İzmir'de dehşete düşüren olay! Sokak ortasında eniştesini boğazından ve göğsünden yaraladı Arazi anlaşmazlığı kavgasında vahşet: Önce silahla vurdu, ardından traktörle ezdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 00:20:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]