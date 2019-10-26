Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

45 dakika önce

Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Taşlı sopalı silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 3 kişide yaralandıOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan taşlı,sopalı,silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 3 kişi...

Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

Taşlı sopalı silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 3 kişide yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tozlu köyünde iki grup arasında arazi anlaşmazlığından dolayı çıkan taşlı,sopalı,silahlı kavgada 1 kişi öldü 1'i ağır 3 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Tozlu köyünde Okan P. ve Cafer P. ile Tarık Gök,Muhammet G. Halil K. arasında köyde bulunan anlaşmazlığın olduğu tarlada tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Önce sopaların kullanıldığı kavgada tüfekle de ateş edildi. Yaşanan kavga sonrası 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından yaralıları ambulanslar ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan 50 yaşındaki Tarık Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ilçede ki çeşitli hastanelerde tedavileri sürüyor. Jandarma olayın yaşandığı köyde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Soruşturma sürüyor.

Osmaniye'de arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:34 Kaynak: İHA
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