Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika
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Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı

22.04.2022 18:17
Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı

Osmaniye'de arı yetiştiricilerine ilkbahar arı beslemesi için 108 ton şeker dağıtıldı.

Osmaniye'de arı yetiştiricilerine ilkbahar arı beslemesi için 108 ton şeker dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç, kurban pazarı alanında yapılan etkinlikte, bu yıl ilkbahar bakımı için toplamda 165 ton şekerin dağıtımının yapıldığını belirtti.

Kentte 725 arı yetiştiricisine ait 72 bin arılı kovan olduğunu ifade eden İlmeç, "Yıllık yaklaşık 1.100 ton bal üretimimiz var. Ayrıca arılardan polen, arı sütü, propolis gibi ürünlerde üretilmektedir. Kış mevsiminin ılıman olması sebebiyle diğer illerden 27 bin 800 arılı kovan kışlatma için kentte gelmektedir. İlkbahar bakımında arıcılarımızın en büyük gideri şekerdir. Arıcılarımız şeker ile şerbet yaparak arılara besleme için verir ve ilkbahar döneminde verilen şekeri arılar sadece kendilerinin beslenmesi için kullanır" şeklinde konuştu.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, arıcılara şeker vererek bol kazanç diledi.

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OSMANİYE'DE ARICILARA 108 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI OSMANİYE'DE ARICILARA 108 TON KRİSTAL ŞEKER DAĞITILDI Bünyesinde arı kolonisi bulunan tüm işletmeler kayıt altına alınacak Bünyesinde arı kolonisi bulunan tüm işletmeler kayıt altına alınacak

İlkbahar, Osmaniye, Tarım, Kovan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de arıcılara 108 ton şeker dağıtıldı - Son Dakika
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