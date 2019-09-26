Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama kursu
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Osmaniye'de arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama kursu

2 gün önce

Osmaniye'de, arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama kursiyerlerine kursu bitirme belgesi verildi.

Osmaniye'de arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama kursu, System.String[]

Osmaniye'de, arıcılık ve meyve ağaçlarında aşılama kursiyerlerine kursu bitirme belgesi verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Anadolu salonunda düzenlenen törende yaptığı açıklamada, İşkur ve Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen iki kursa 49 kursiyerin katılığını belirtti.

Kursiyerleri tebrik eden Sağlam, "Meyve ağaçlarında aşılama kursumuz 11 gün devam etti ve 23 kursiyer katıldı. Arıcılık kursu da 9 gün devam etti ve kursa 26 kişi katıldı. Kursumuza katılan çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz günlerde Değirmenocağı köyünde başlattığımız 'Çiçekleri Gösterişli İç Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği' kursumuz da 24 gün devam edecek. Çiftçi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ihtiyaç duyulan alanlarda kurs açmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.


Sağlam, kursları başarıyla tamamlayanlara kurs bitirme belgelerini verdi.

İbrahim Sağlam, Osmaniye, İŞKUR, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 01:26 Kaynak: AA
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