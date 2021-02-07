Osmaniye'de arka ayakları kırıldığı için kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, arka ayakları kırıldığı için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin 5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Koçlu Mahallesi'nde, arka ayakları kırıldığı için çıktığı kayalıklarda bir keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan AKUT Mersin ekibi, bölgeye intikal etti.

Ekipler, halat yardımıyla ulaştıkları keçiyi kayalıklardan yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.