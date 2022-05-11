Osmaniye'de artık sel baskınları, cadde ve sokaklarda su göllenmeleri yaşanmayacak - Son Dakika
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Osmaniye'de artık sel baskınları, cadde ve sokaklarda su göllenmeleri yaşanmayacak

11.05.2022 15:32
Osmaniye'de artık sel baskınları, cadde ve sokaklarda su göllenmeleri yaşanmayacak

Yağışlardan en çok etkilenen Mimar Sinan ve Fakıuşağı Mahalleri için de yağmur suyu alt yapı çalışmaları hızla sürüyor.

Konumu itibariyle şehrin stratejik noktasında olan Fakıuşağı mahallesinde yaşanabilecek tüm sel taşkınlarına karşı çift hat döşenerek yağmur sularının Karaçay dere yatağına deşarj olması sağlanacak.

Aynı şekilde Mimar Sinan Mahallesinde vatandaşların özellikle kış aylarında su göllenmelerine karşı yaşadıkları tüm mağduriyetleri gidermek için sıkıntı yaşanan bölgelere güney çevre yolu altından Karaçay dere yatağına yağmur suyu deşarj boruları döşeniyor.

Osmaniyeli hemşerilerimizin yağışlardan kaynaklı yaşadıkları tüm olumsuzlukları ortadan kaldırmak için durmaksızın çalışıyoruz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Şehrimizin geleceği ve hemşerilerimizin refahı için projelerimize durmadan devam ediyoruz. Yatırımlarımızın yapımı esnasında hemşerilerimizin yaşam standartlarının biraz düştüğünü biliyoruz. Bu konuda anlayışları ve destekleri için tüm vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle özellikle alt yapı yatırımlarımız tamamlanınca Mimar Sinan ve Fakıuşağı mahallerimiz başta olmak üzere tüm şehrimizde alt yapı sorununu çözmüş olacağız. " dedi.

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AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI AVCILAR KAYMAKAMLIĞI BAHÇESİNDEN TAŞAN SU DUVARI YIKARAK EVİ BASTI Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı (2) Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı (2) Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı Bir otomobil alt geçitteki sel sularında mahsur kaldı
Kaynak: Bültenler

Mimar Sinan, Osmaniye, Sel, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de artık sel baskınları, cadde ve sokaklarda su göllenmeleri yaşanmayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmaniye'de artık sel baskınları, cadde ve sokaklarda su göllenmeleri yaşanmayacak - Son Dakika
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