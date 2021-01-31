Osmaniye'de kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Merdiven yardımıyla yaklaşık 5 metrelik asansör boşluğuna inen görevliler, köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.
Yaralı köpek, tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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