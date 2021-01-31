Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Osmaniye 'de kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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