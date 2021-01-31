Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

31.01.2021 12:23

Son dakika habere göre Osmaniye'de kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi'nde kullanılmayan bir iş merkezinin asansör boşluğundan köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Merdiven yardımıyla yaklaşık 5 metrelik asansör boşluğuna inen görevliler, köpeği bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

Yaralı köpek, tedavi için Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Osmaniye, İtfaiye, Vatan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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