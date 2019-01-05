Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye'de Asayiş

40 dakika önce

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralık ayında gözaltına alınan bin 96 kişiden 94'ü tutuklandı.

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aralık ayında gözaltına alınan bin 96 kişiden 94'ü tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralık ayı içinde yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan bin 96 şüpheli gözaltına alındı.


Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 16 tabanca, 11 av tüfeği, 5 kuru sıkıdan dönme tabanca, 11 kuru sıkı tabanca, 106 adet 9 milimetre fişek, 256 av tüfeği fişeği, 11 kuru sıkı tabanca fişeği, 3 şarjör, 30 bıçak, 9 boş kocan, 754 gram esrar, 121 gram eroin, 6,44 gram metamfetamin, 133 uyuşturucu hap, 620 paket kaçak sigara, 12 bin 580 litre kaçak akaryakıt ve 1 sahte çek ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 86 kişiden 94'ü tutuklandı, 992 kişi ise serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:44 Kaynak: AA

Osmaniye, Güncel
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