Osmaniye'de Asayiş

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Zihinsel Engelli Gencin Babası, Oğluna Yapılan Cinsel İstismar Skandalını Ortaya Çıkardı

Çin, 'Tüm Bombaların Anası' Olarak Bilinen Bombanın Deneme Görüntülerini Paylaştı

Komşusunun Alacaklıları Adresi Karıştırınca Katil Oldu: 1 Ölü, 2 Yaralı

Son Dakika! Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek