Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ocak ayında gözaltına alınan bin 137 kişiden 103'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan bin 137 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 tabanca, 11 av tüfeği, 3 kuru sıkı tabanca, 2 kuru sıkıdan dönme tabanca, 1 gaz tabancası, 1 havalı ateşsiz silah, 377 fişek, 8 av tüfeği fişeği, 16 bıçak, 10 kilogram esrar, 394 gram eroin, 522 gram metamfetamin, 37 extacy, 6 sentetik hap, 457 paket kaçak sigara, 17 cep telefonu, sahte bin 700 lira, 1 sahte nüfus cüzdanı, 1 sahte evlilik cüzdanı, kaydedilen açıklamada, olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 137 kişiden 103'ün tutuklandığı kaydedildi.