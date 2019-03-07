Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Asayiş

Osmaniye'de Asayiş

34 dakika önce

Osmaniye'de şubat ayında gözaltına alınan bin 148 kişiden 88'inin tutuklandığı bildirildi.

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Osmaniye'de şubat ayında gözaltına alınan bin 148 kişiden 88'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen ay yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan bin 148 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 12 tabanca, 10 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 259 fişek, 18 bıçak, 750 paket sigarayla esrar, eroin, captagon hap, içki bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, olaylarla ilgili gözaltına alınan bin 148 kişiden 88'inin tutuklandığı, diğerlerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:39 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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